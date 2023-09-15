Министр обороны ФРГ пообещал Украине ракеты Taurus через несколько недель

Борис Писториус рассказал о военной помощи для ВСУ.

Немецкое правительство примет решение по поставкам Вооруженным силам Украины ракет дальнего действа Taurus через одну или две недели. Соответствующее заявление в рамках выступления на онференции, посвященной Вестфальскому миру, закончившему Тридцатилетнюю войну, сделал местный министр по обороне Борис Писториус. Чиновник пояснил, что дело не в доверии киевскому режиму, а в вопросе национальной безопасности. При этом страна намерена прийти к понимаю даже в том случае, если "украинским друзьям это с трудом дается".

Мы — канцлер, я и все прочие в кабинете министров — дали клятву предотвращать ущерб по отношению к германскому народу. Это наша задача, и в то же время мы хотим защищать Украину. И если еще пройдет одна или две недели для принятия решения, то так тому и быть. Борис Писториус, глава Миноборонф ФРГ

Напомним, что TAURUS KEPD 350/150 представляют из себя немецко-шведскую крылатую ракету большой дальности. Она используется для нанесения высокоточных ударов по высокозащищенным целям без захода самолета-носителя в зону противовоздушной обороны противника.

Писториус заявил, что Германия не должна забывать о своих интересах, помогая оружием другим.

Фото и видео: YouTube / phoenix