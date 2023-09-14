Писториус заявил, что Германия не должна забывать о своих интересах, помогая оружием другим

По его словам, не может быть такого, чтобы "по желанию поставлялось то, что хочется".

Германия не должна забывать о своих интересах, помогая оружием другим. Об этом заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в рамках выступления в Федеральной академии политики безопасности.

По его словам, не может быть такого, чтобы "по желанию поставлялось то, что хочется". Писториус отметил, что подобные действия должны иметь смысл с военной точки зрения. Глава минобороны ФРГ напомнил о словах своего британского экс-коллеги Бена Уоллеса, который заявил, что его страна не может быть аналогом интернет-магазина Amazon для поставок оружия Киеву.

Мы должны это взвешивать, соотнося с нашими национальными интересами. Мы давали клятву, которая заключается в том, чтобы не подвергать опасности германский народ. Это стоит на первом месте. Борис Писториус, министр обороны ФРГ

Ранее Писториус счел неуместным тон заявлений Кулебы о Taurus.

Видео: YouTube / Bundesakademie für Sicherheitspolitik