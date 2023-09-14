Министр обороны ФРГ не видит перспектив переговоров между Россией и Украиной

Борис Писториус не видит вероятности мирного урегулирования ситуации в ближайшее время.

Немецкий министр по обороне Борис Писториус не видит признаков скорого проведения переговоров между Россией и Украиной по вопросу регионального кризиса. Соответствующее заявление европейский чиновник сделал в рамках своего выступления на мероприятии в Федеральной академии политики безопасности в Берлине. Гость ответил на вопрос о том, может ли он представить контакты между Москвой и Киевом. Эксперт добавил, что для начала российский президент Владимир путин должен дать сигнал миру о том, что хочет говорить. В ФРГ полагают, что кризис может продолжаться на протяжении многих лет.

Нет почвы для явных переговоров. Я не знаю, есть ли они за закрытыми дверьми, по различным дипломатическим каналам. Исхожу из того, что есть, но не участвую в них активно, потому не знаю. Признаков этого я не вижу. Борис Писториус, глава Минобороны ФРГ

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Фото и видео: YouTube / Bundesakademie für Sicherheitspolitik