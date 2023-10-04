Министр обороны Эстонии: в НАТО не устали от поддержки Украины

Ханно Певкур считает Россию угрозой для безопасности Эстонии.

Эстонский министр по обороне Ханно Певкур заявил о том, что страны Североатлантического военного альянса не устали от поддержки киевского режима и Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление прибалтийский политик сделал в ходе выступления на Варшавской конференции по безопасности. Европейский специалист также подчеркнул важность сохранения единства западных союзников для поддержки Украины.

Пока мы можем это сделать, мы сможем поддерживать Украину... Разговоры об усталости Запада - это часть влияния России. Наш посыл ясен: мы не устали, наше единство и поддержка не ослабеют, мы будем поддерживать Украину. Ханно Певкур, глава Минобороны Эстонии

Ханно Певкур затронул вопросы военных расходов Таллина в следующем году. Этот показатель составит 3,2% от национального ВВП и будут оставаться выше отметки в три процента в течение длительного времени. При этом чиновник заметил, что Эстония не способна выбрать для себя соседа, поэтому Россия остается наибольшей угрозой для безопасности.

Министр обороны Эстонии посетил Киевскую область.

Фото и видео: YouTube / Warsaw Security Forum