Министр обороны Эстонии посетил Киевскую область

Ханно Певкур встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эстонский министр по обороне Ханно Певкур посетил с рабочим визитом территорию Украины. В частности, иностранный гость побывал в Киевской области. Соответствующее заявление сделали местным подписчикам Telegram-каналы от военной администрации. Специалист добавили, что речь идет о втором приезде эстонского министра В Киевскую область, В первый раз визит состоялся в июне 2022 года. В планах Ханно Певкура есть встреча с главой государства Владимиром Зеленским.

Ханно Певкур побывал на Гостомельском шоссе – там продолжается активное восстановление жилого сектора и дороги. Посмотрел на работы по возведению многоквартирных домов в ЖК "Ирпенские Липки пост Киевской областной военной администрации

Министр обороны Эстонии посетовал, что видит Остина чаще, чем свою жену.

Фото и видео: Telegram / Офіс Президента України