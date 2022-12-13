Министр обороны Эстонии посетовал, что видит Остина чаще, чем свою жену

Ханно Певкур выступил с обращением на брифинге с главой Пентагона.

Эстонский министр по обороне Ханно Певкур в ходе совместной пресс-конференции с американским шефом Пентагона посетовал на то, что видит иностранного чиновника из военного ведомства Ллойда Остина за последнюю неделю чаще, чем свою жену. При этом эстонец рассчитывает на понимание супруги о том, в какое время Запад живет и какие усилия нужно предпринимать международным союзникам.

Кажется, я видел вас чаще, чем свою жену, но надеюсь, она поймет эту ситуацию. Ханно Певкур, глава Минобороны Эстонии

Напомним, что 16 февраля 2023 года Ллойд Остин посетил с рабочим визитом Таллин с целью обсуждения вопросов военной поддержки киевского режима и Вооруженных сил Украины и оборонного сотрудничества между США и Эстонией. Дополнительно министр по обороне Ллойд Остин провел мероприятие при участии премьер-министра прибалтийской республики Каей Каллас.

Премьер Эстонии предложила ЕС закупать военную технику для Украины по аналогии с вакцинами.

Фото и видео: YouTube / Astor News

