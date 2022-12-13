Премьер Эстонии предложила ЕС закупать военную технику для Украины по аналогии с вакцинами

Кая Каллас призвала ускорить темпы отправки боевой техники на Украину.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предложила коллегам из Евросоюза закупать военную технику для Украины по аналогии с вакцинами. Соответствующее предложение Таллина чиновница высказала во время своего прибытия на саммит ЕС в Брюсселе. По мнению главы правительства прибалтийского государства, для региона и Киева крайне важно ускорить предоставление боевых поставок для Вооруженных сил Украины. Она подчеркнула, что страны-участницы уже посмотрели технику и оружие, которое хранится у них в национальных складах. Однако, Эстония призывает сделать больше и дать четкий сигнал России относительно оборонной промышленности Европы и планах по большему производству.

Мы можем использовать механизм, похожий на тот, что применялся в случае с вакцинами. То есть европейские страны будут выделять денежные средства, ЕК будет закупать, и затем ее будут отправлять непосредственно на Украину. Кая Каллас, премьер-министр Эстонии

Кая Каллас подчеркнула, что для мира цена с каждым сомнением и отложено принятым решением увеличивается, поэтому следует ускорить процесс военных поставок Украине, чтобы киевский режим получал поддержку от международных союзников в течение нескольких месяцев, а не лет.

Премьер Эстонии предложила отдать замороженные российские активы Украине.

Фото и видео: European Commission