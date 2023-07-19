Бен Уоллес рассказал о причинах медлительности украинской армии в зоне СВО.

Медленные темпы контрнаступления Вооруженных сил Украины не являются предметом беспокойства для Великобритании, потому что киевский режим задействовал еще не все имеющиеся у себя боевые резервы. Соответствующее заявление в рамках выступления на местной конференции "Будущее Великобритании" в Лондоне, организованной Институтом глобальных изменений под руководством бывшего премье-министра Соединенного королевства (1997-2007 годов) Тони Блэра, сделал действующий министр по обороне Бен Уоллес.

Украинцы должны учиться применению методов, с которыми они не особо знакомы. Инженерное обеспечение боевых действий осуществляется ими не так, как у нас на Западе. В советской армии у них такого по сути нет. Поэтому они учатся. Бен Уоллес, глава Минобороны Британии

Иностранный специалист полагает, что российские военнослужащие устанавливают мины на всех участках в зоне СВО. Бен Уоллес добавил, что такая работа со стороны ВС РФ замедляет ход украинского контрнаступления. При этом ход атаки ВСУ в Британии не считают тревожно медленным.

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Фото и видео: YouTube / The Independent