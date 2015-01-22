Министр обороны Белоруссии сравнил ситуацию на границе с преддверием ВОВ

Виктор Хренин дал интервью Al Jazeera.

Министр обороны Белоруссии сравнил ситуацию на государственной границе с преддверием Великой Отечественной войны. Виктор Хренин рассказал об этом журналистам арабского телеканала Al Jazeera. Выдержки из интервью привели на сайте представители информационного агентства БелТА. Гость оценил наращивание военизированных сил вдоль западной границы республики. Он напомнил о событиях XX века, когда фашисты стали сосредотачивать свои самолеты на территории Польши. Тогда руководители СССР задали Берлину вопросы.

"Для чего вы это делаете?" Ответ: "Для того, чтобы Великобритания не разбомбила нашу авиацию". Хорошо, поверили. Начала Германия подтягивать войска. "А зачем вы подтягиваете на территорию Польши свои дивизии, танки?" Нагло врали. Виктор Хренин, глава Минобороны Белоруссии

Военный заметил, что обеспокоен тем, что сейчас ситуация может повторяться. Он не исключил того, что сейчас Запад находится на какой-то стадии определенной подготовки горячего момента в Минске. Хренин добавил, что как военный видит в ситуации подготовку к военным мероприятиям. При этом Минск не угрожает ЕС, хотя Запад заявляет о наличии российской угрозы. Эти данные Хренин опроверг. По мнению специалиста, Москва не планирует ни на кого нападать.

Глава Минобороны Белоруссии допустил размещение российских "Искандеров".



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