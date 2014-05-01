Глава Минобороны Белоруссии допустил размещение российских "Искандеров"

Виктор Хренин рассказал о том, откуда Минск возьмет российский ракетный комплекс.

Глава минобороны Белоруссии Виктор Хренин подтвердил, что Минск надеется иметь на вооружении российские комплексы "Искандер". При необходимости системы могут быть размещены в республике под конкретные задачи. Такой позицией военнослужащий поделился с журналистами телеканала Al Jazeera. Отрывок видео размещен пресс-службой оборонного ведомства.

Искандер - это очень хороший ракетный комплекс. РФ практически закончила перевооружение на данный ракетный комплекс и мы тоже хотим его у себя иметь. Хотя можно сказать, что мы его уже имеем. Виктор Хренин, глава Минобороны Белоруссии

Чиновник заметил, что эти сведения не являются государственной тайной. Речь идет о том, что на территории Белоруссии размещена группировка войск, которая имеет данный ракетный комплекс. И в случае такой необходимости белорусские специалисты готовы им воспользоваться.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

