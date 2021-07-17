Ранее появился ролик с ликвидацией боевиков в Идлибе.

Bulgarian Military: Россия имеет законное право сбивать истребители США над Сирией. Такое мнение журналисты высказали в статье, посвященной видеозаписи с моментом запуска ракеты "Искандер" по позициям террористов в Идлибе. Авторы материала уверили, что пребывание американских военнослужащих в регионе не согласовано с правительством республики. В это же время официальный Дамаск и Москва имеют такие соглашения.

При этом США и РФ негласно согласились заранее предупреждать друг друга о нанесении ударов. При этом в СМИ считают, что такая договоренность действует только на словах. Обозреватели написали о том, что Россия готова мириться с ситуацией до того момента, пока это оправдано активным противодействием террористическим группировкам в Сирии. Формально военные РФ получили право сбивать иностранные самолеты на территории государства.

Опубликовавший ролик портал "Авиа.про" уточнил, что видео с уничтожением боевиков вероятно было сделано в провинции Латакия. Воздушный удар наносился по террористами в Идлибе уже после того, как разведка выявила членов незаконных вооруженных формирований. Когда произошла опубликованная в соцсетях миссия, неизвестно.

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Видео: YouTube / Lipetsk Life