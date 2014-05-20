Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания. Местные журналисты рассказали, что Арина Новосельская позволила себе непотребную лексику во время видеосовещания по вопросам реализации инфраструктурных проектов с главой полуострова Сергеем Аксеновым. Тот поручил провести служебное расследование в отношении чиновницы.
Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще что ли? Это что такое?
Сергей Аксенов, глава Крыма
Женщина возмутилась помехами в связи. Позже она извинилась перед коллегами за свою несдержанность. Она заметила, что у нее возникла проблема с "отключением машины". Новосельская занимает должность главы Минкульта по региону с 2014 года.
Аксенов поручил проработать худшие сценарии с водоснабжением Крыма.
Видео: Telegram/LIFE SHOT
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