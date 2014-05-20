В отношении Арины Новосельской будет проведено служебное расследование.

Министр культуры Крыма нецензурно выругалась во время видеосовещания. Местные журналисты рассказали, что Арина Новосельская позволила себе непотребную лексику во время видеосовещания по вопросам реализации инфраструктурных проектов с главой полуострова Сергеем Аксеновым. Тот поручил провести служебное расследование в отношении чиновницы.

Арина Вадимовна, успокойтесь. Вы чего там, вообще что ли? Это что такое? Сергей Аксенов, глава Крыма

Женщина возмутилась помехами в связи. Позже она извинилась перед коллегами за свою несдержанность. Она заметила, что у нее возникла проблема с "отключением машины". Новосельская занимает должность главы Минкульта по региону с 2014 года.

Аксенов поручил проработать худшие сценарии с водоснабжением Крыма.

Видео: Telegram/LIFE SHOT