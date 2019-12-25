Аксенов поручил проработать худшие сценарии с водоснабжением Крыма

По его словам, разбор воды увеличится, но для выхода из сложной ситуации нужна простая экономическая модель.

Глава республики Крым Сергей Аксенов поручил проработать худшие сценарии с водоснабжением полуострова. Заявление он сделал на заседании оперативного штаба по водоснабжению.

До следующего заседания штаба нужно полностью определить график работы в худшей ситуации всех учреждений и снабжения населения в курортный сезон. Сергей Аксёнов, глава Крыма

По его словам, разбор воды увеличится, но для выхода из сложной ситуации нужна простая экономическая модель. Политик заявил, что график подачи воды может быть неприятным, однако позволит провести курортный сезон.

Ранее мы писали, что Крым намерен снять для бизнеса последние ограничения из-за COVID-19.