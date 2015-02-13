Сергей Аксенов рассказал о снижении числа новых зараженных коронавирусом в регионе.

Крым намерен снять для бизнеса последние ограничения из-за COVID-19. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. Чиновник заявил коллегам, что если в республике сохранится положительная динамика по снижению числа зараженных, то уже к апрелю полуостров может отказаться от введенных ранее ограничений.

Заболеваемость, мы видим, что идет на спад. Причина тому наша совместная работа, дисциплина крымчан, погодные условия...К курортному сезону должны подойти в полной боевой готовности. При этом у нас практически все направления по бизнесу открыты. Осталась пара позиций, которые, я думаю, мы до 1 апреля откроем, никаких вопросов не будет. Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что с 1 марта в Крыму была отменена часть ограничений из-за коронавируса. Заведения общепита могут по-прежнему обслуживать не более 50 процентов посетителей. Также продлен запрет на работу хостелов и развлекательных центров. Данные меры действуют до 1 апреля. При этом социальная дистанция и масочный режим сохранены до соответствующего распоряжения правительства. Ослабление мер коснулось кинотеатров и театров, которые теперь могут продавать до 75 процентов мест.

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Видео: ВК/Сергей Аксенов