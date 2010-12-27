Средства якобы находятся в нацбанках по всему миру.

Министр финансов США объяснил, куда "исчезли" $1,5 триллиона наличными. Стивен Мнучин рассказал о судьбе средств, которые потерялись в центробанках мира. Известно, что пропали печатные деньги преимущественно в 100-долларовых купюрах. Об этом заявил журналист Fox News во время эфира на телевидении.

Значительная часть в буквальном смысле слова лежит без дела в банковских ячейках по всему миру ответил на вопрос чиновник

Мнучин добавил, что все хотят иметь на руках американские доллары, так как валюта имеет статус резервной во всем мире. Такой успех объясняется тем, что в США безопасно хранить деньги, инвестировать и владеть активами. Глава Минфина напомнил, что спрос на национальную валюту США регулярно растет.

Ранее Piter.tv писал о том, что в США разрабатывают тактику информационной войны против России.

Фото: Pixabay.com

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