WP: в США разрабатывают тактику информационной войны против России

Военные хотят защитить от вмешательства выборы президента США.

В США разрабатывают тактику информационной войны против России. Действия направлены на противостояние возможному вмешательству в выборы 2020 года. Военные создают способы противодействия внешним киберугрозам. Об этом сообщили журналисты The Washington Post со ссылкой на трех источников.

Основной целью станет защита результатов промежуточных выборов. Власти вспоминают осень 2018, когда в ответственный момент ВС США отключили свет "Агентству интернет-исследований". Последняя компания располагается на территории Петербурга в России. Дальнейшие операции американцев во многом будут базироваться на похожей схеме. Мероприятия направлены против руководства, представителей крупного бизнеса, служб безопасности, которые могут захотеть повлиять на исход голосования. Журналисты считают, что США не будут пытаться оказать воздействие на общество в России в целом. Еще один источник газеты заявил, что противодействие будет выражаться в предоставлении дезинформации и попытке внести разлад.

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