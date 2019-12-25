Захарова рассказала о содействие Генсека ООН в ситуации с визами США

США использует административный ресурс для смещения российских военных из подразделений ООН. Об этом сообщила представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, работники Минобороны вынуждены ждать выдачи американской визы месяцами, а иногда и более года. Некоторые вынуждены прерывать контракт и возвращаться в Россию. По мнению Захаровой таким образом Вашингтон использует "административный ресурс" для недобросовестной конкуренции и смещения россиян с интересующих их постов, а также для продвижения туда своих военнослужащих. Она также отметила, что это происходит при содействии генсека ООН Антониу Гутерреша.
Ранее США не выдали визы 18 российским дипломатам для участия в работе ГА ООН. В Кремле заявили, что Вашингтон нарушили международные правила. Позднее комитет ГА ООН призвал Вашингтн не припятствовать работе организации.
Видео: Youtube/ The Circus on SHOWTIME, Daily Mail, Sputnik France Play
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