Дженнифер Грэнхолм не смогла предоставить СМИ актуальную статистику по значимому параметру энергетики.

Министр энергетики США не знает, сколько баррелей нефти потребляет страна. Об этом стало известно во время пресс-конференции главы профильного ведомства Дженнифер Грэнхолм с журналистами в Белом доме. Корреспонденты пула попросили спикера рассказать о том, какое количество топлива Вашингтон потребляет ежедневно. Вопрос связан с недавним постановлением правительства о выпуске 50 млн баррелей из стратегического резерва США.

На вопрос пришлось отвечать самому представителю прессы. Он озвучил актуальные цифры. По его информации, речь идет примерно о 18 млн баррелей в сутки. Специалист указал Министерству энергетики на то, что распечатанного резерва по топливу государству хватит приблизительно только на три дня.

При этом Вашингтон влезает в энергетическую политику суверенных стран не своего континента, рассказывая, кому сколько и какой энергии нужно, какие трубопроводы хорошие, а какие нет, и что за участие в проекте "Северный поток — 2" необходимо вводить санкции. журналист в Белом доме

Напомним, что в 2020 году США потребляли в среднем 18-19 миллионов баррелей нефти в день.

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Фото и видео: Белый дом

