Министр энергетики Молдавии заявил об отсутствии смысла закупать газ у "Газпрома"

Виктор Парликов рассказал о проблемах в энергетическом плане у страны.

Молдавский министр по энергетике Виктор Парликов заявил в эфире республиканского телеканала TV8, что власти страны не видят смысла в закупке природного газа у российского оператора "Газпром". При этом республиканское правительство стремится сохранить рабочие отношения с партнерами из Москвы. Гость эфира шоу отметил, что фундаментальные факторы говорят о том, что до начала зимнего сезона властям страны придется закупаться газом впрок, так как на рынке фиксируются низкие цены на ресурсы. В холодное время года предполагаются некоторые ценовые риски. Сейчас чиновники стремятся подготовиться. "в том числе по объяснению гражданам".

Сейчас страна не видит смысла в приобретении газа у российского концерна. Даже если цены у "Газпрома" будут ниже, вполне возможно, что объемов, которые они будут поставлять, будет недостаточно. Виктор Парликов, глава Минэнерго Молдавии

Чиновник заметил журналистам, что обе стороны не в полной мере выполняют взятые на себя международные обязательства. Кишинев обвиняет российскую компанию-лператора "Газпрому" в необоснованном сокращении объемов энергетических поставок, . Однако молдавские власти так и не предоставили результаты обещанного аудита исторической задолженности своей местной компании "Молдовагаз".

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Фото и видео: YouTube / TV8