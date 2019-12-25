Министр энергетики: Литва обеспечила себя газом на зиму

Дайнюс Крейвис рассказал об угрозе энергетического кризиса из-за роста цен на газ.

Министр энергетики Литвы заявил, что страна обеспечила себя природным газом на зиму. Такое заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала LRT. Дайнюс Крейвис оценил готовность страны к текущему отопительному сезону.

Что касается газовой безопасности, то мы полностью обеспечили себя газом и никаких проблем нет. Дайнюс Крейвис, министр энергетики Литвы

По сведениям от прибалтийского специалиста, сейчас стоимость на газ является наибольшим вызовом для республики. В Минэнерго не способны прогнозировать рост цен на энергетический ресурс на протяжении следующих двух месяцев. При этом Дайнюс Крейвис напомнил журналистам о том, что в европейских регион приходят холода. Цена на газ в Европе в рамках биржевых торгов 21 декабря побила несколько исторических рекордов. Она приблизилась к отметке в 2 200 долларов за каждую тысячу кубометров.

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