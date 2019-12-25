Министерство транспорта РФ разрабатывает трассировку второго КАДа для Ленобласти

Задачу за два месяца создать проектную трассировку КАД-2 и определить сроки реализации проекта дал Минтрансу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

29 июля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что идея создания второй объездной дороги вокргу Санкт-Петербурга, озвученная Владимиром Путиным на встрече с главами северной столицы и Ленобласти, уже прорабатывается экспертами. Слова вице-премьера приводит агентство РИА-Новости.

Необходимость строительства такой дороги, по мнению Хуснуллина, не вызывает никаких сомнений: вице-премьер уже дал поручение Министерству транспорта и "Автодору" проложить трассировку, разработать механизмы, найти источники финансирования и определить примерные сроки строительства. Основываясь на этой предварительной информации, уже будут приняты и дальнейшие окончательные решения.

На предварительный анализ вице-премьер выделил пару месяцев. Инфраструктурный проект, которым станет КАД-2, поспособствует развитию территорий Всеволожского, Гатчинского, Тосненского и других районов Ленобласти.

Этим летом, в самый разгар аномальной жары, во многих пригородных районах Ленобласти возникали многокилометровые пробки из-за нескоординированных дорожных работ.

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