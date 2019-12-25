Аномальные пробки и аномальная жара на дорогах Всеволожского района продолжаются

Водители добираются из Петербурга во Всеволожск несколько часов на 40-градусной жаре.

Автовладельцы, выезжающие из Всеволожска в Петербург и возвращающиеся обратно по Ириновскому, Мурманскому и Рябовскому шоссе, продолжают привлекать внимание к ситуации, сложившейся на дорогах: в условиях установившейся аномально жаркой погоды растянувшиеся по трассам дорожные работы превратили движение по дорогам в продолжительное тяжелое испытание. Температура воздуха в автомобилях доходит днем до сорока с лишним градусов по Цельсию.

По поводу транспортного коллапса на востоке Санкт-Петербурга и Ленобласти водители стали обращаться во все возможные инстанции, включая Instagram губернатора области Александра Дрозденко. Глава региона переадресовал вопрос "коллегам из города". Управление дорогами Ленобласти объяснило все "несогласованными графиками ремонта" и обещало решить этот вопрос, но в ближайшей перспективе для борьбы с пробками пока не видно никаких действий.

В комментариях люди обращают внимание на то, что из года в год ремонтируются одни и те же участки.

Фото: Pixabay