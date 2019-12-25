Транспортная доступность Всеволожска ухудшилась из-за ремонта дорог

Власти области, Петербурга и дорожный комитет обсуждают изменение графика ремонта дорог в пригородной зоне.

Графики ремонтных работ на дорогах пригородной зоны станут предметом обсуждения администраций Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Упрдор "Северо-Запад". Причиной для переговоров стали проблемы с транспортной доступностью Всеволожска, возникшие из-за ремонта Мурманского и Рябовского шоссе.

Дополнительным фактором, отягощающим дорожную ситуацию, стало отсутствие координации между службами и ведомствами: для региона стало сюрпризом одновременное начало дорожных работ на главных трассах Всеволожского района, потому что Петербург и федеральные службы попросту не уведомили о них. В дальнейшем планируется подписать соглашение о совместной согласованной работе по увязке всех графиков дорожных работ в зоне пригорода.

В связи с ухудшением транспортной ситуации на дорогах, ремонт областной трассы Мяглово - Всеволожск перенесли на август.

На пробки из-за ремонта Рябовского шоссе уже начали жаловаться местные жители.

Фото: Pixabay