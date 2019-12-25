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Транспортная доступность Всеволожска ухудшилась из-за ремонта дорог
Сегодня, 11:13
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Транспортная доступность Всеволожска ухудшилась из-за ремонта дорог

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Власти области, Петербурга и дорожный комитет обсуждают изменение графика ремонта дорог в пригородной зоне.

Графики ремонтных работ на дорогах пригородной зоны станут предметом обсуждения администраций Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Упрдор "Северо-Запад". Причиной для переговоров стали проблемы с транспортной доступностью Всеволожска, возникшие из-за ремонта Мурманского и Рябовского шоссе. 

Дополнительным фактором, отягощающим дорожную ситуацию, стало отсутствие координации между службами и ведомствами: для региона стало сюрпризом одновременное начало дорожных работ на главных трассах Всеволожского района, потому что Петербург и федеральные службы попросту не уведомили о них. В дальнейшем планируется подписать соглашение о совместной согласованной работе по увязке всех графиков дорожных работ в зоне пригорода. 

В связи с ухудшением транспортной ситуации на дорогах, ремонт областной трассы Мяглово - Всеволожск перенесли на август. 

На пробки из-за ремонта Рябовского шоссе уже начали жаловаться местные жители. 

Фото: Pixabay

 

Теги: ленавтодор, мурманское шоссе, мяглово всеволожск, пробки на дорогах, ремонт дорог, рябовское шоссе, транспортная доступность, упрдор северо запад
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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