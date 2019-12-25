Минимальный прирост заболевших коронавирусом с начала ноября зафиксирован в Петербурге

Больше всего новых заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве и Петербурге. В столице – 2 028 заболевших, в городе на Неве – 1 175. При этом в Северной столице данная цифра – минимальный показатель с 5 ноября.
За минувшие сутки в городе от коронавируса погибли 39 человек. Такие данные приводит оперативный штаб. В городе выписаны по выздоровлению 2 339 человек.
На территории Ленинградской области выявили 207 новых случаев заражения COVID-19.
В целом по России за сутки к утру 7 февраля выявлено 16 048 новых инфицированных в 85 регионах. С начала пандемии число зараженных выросло до 3 967 281 случая, погиб 76 661 человек.
Фото: Piter/tv
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