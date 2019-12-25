В Ленобласти зарегистрировали 207 новых случаев заражения COVID-19

По информации штаба, за эти сутки информации о погибших нет.

За последние сутки на территории Ленинградской области выявили 207 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщил 7 февраля Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению за сутки были выписаны 163 человека. По информации штаба, за эти сутки информации о погибших нет.

Всего за весь период пандемии в регионе зарегистрировали 32 192 случая заболевания вирусной инфекцией, 462 человека погибли. "Активных" заболевших – 2519.

Фото: Piter.TV