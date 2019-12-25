Коронавирус унес жизни ещё 39 человек в Петербурге

В городе выписаны по выздоровлению 2 339 человек.

Коронавирус унес жизни еще 39 человек в Петербурге. Такие данные рассказали в Едином координационном центре по борьбе с вирусом 7 февраля.

За минувшие сутки в городе выявили еще 1175 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит оперативный штаб. В городе выписаны по выздоровлению 2 339 человек.

В целом по России за сутки к утру 7 февраля выявлено 16 048 новых инфицированных в 85 регионах. С начала пандемии число зараженных выросло до 3 967 281 случая, погиб 76 661 человек.

Фото: Piter.tv