В будущем их может стать не 12, а 14 или 15.

Минфин сообщил о возможном увеличении количества нацпроектов. Об этом в интервью "Известям" сообщил заместитель главы ведомства Леонид Горнин. По словам спикера, чиновники хотят расширить это количество с 12 до 14 или даже 15 проектов.

Есть идея увеличить количество проектов, возможно даже до 14 или 15. Но они не будут называться нацпроектами, хотя по своей сути очень на них похожи прокомментировал ситуацию политик

Он привел в пример программу социально-экономического развития на Дальнем Востоке. В ближайшее время может появиться подобная программа и для развития сельского хозяйства в России. Схожие инициативы сейчас активно обсуждаются в профильных ведомствах, решение еще не принято.

Если идею одобрят, то финансирование в любом случае не изменится до 2024 года. Напомним, что на осуществление нацпроектов в 2020-2022 годах правительство выделило из государственного бюджета почти 7 трлн рублей.

Насколько быстро это произойдет, появятся ли у государства дополнительные ресурсы на реализацию других проектов, сейчас оценивать сложно добавил Горнин

Ранее Piter.tv писал о том, что Минтруда готовит эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/CareerOneStop