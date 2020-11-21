Минфин рекомендовал в 60 регионах игру "Не в деньгах счастье"

Настольная игра адаптирована для детей 9-13 лет.

Минфин России рекомендовал в 60 регионах игру "Не в деньгах счастье". Об этом сообщили журналисты РБК. По данным СМИ, профильное ведомство разработало набор информационный материалов, который должен способствовать росту уровня финансовой грамотности населения. В списке материалов - настольная игра. На сайте Минфина и Всемирного банка по повышению финграмотности есть видеоинструкция к проекту, а также дизайн-макет для печати на принтере.

"Не в деньгах счастье" помогает отработать навык определения жизненных целей и способов их достижения с использованием финансовых инструментов описание игры на сайте

По мнению экспертов, настольная игра отражает современную реальность. Она учитывает актуальные профессии, событийные обстоятельства, виды досуга и образования. Задача игроков заключается в том, чтобы первым дойти до условного уровня "счастья персонажа". Проект адаптирован для детей до 9 до 13 лет.

Минфин найдет средства на закупку транспорта для скорых.

Видео: vashifinancy.ru