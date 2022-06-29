Минфин рассмотрит возможность влияния на курс рубля через валюты дружественных стран

Антон Силуанов рассказал о стабилизации курса.

Российское министерство по финансам рассмотрит возможность влияния на курс рубля через валюты дружественных стран. Соответствующее заявление сделал в рамках выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Антон Силуанов. Он напомнил бизнесменам о том, что профильное ведомство ранее в рамках реализуемого бюджетного правила сверхдоходы от нефти и газа вкладывался в иностранную валюту и ФНБ.

Мы готовы это делать, чтобы влиять на курс, в валюту дружественных стран. И через валюту дружественных стран, через кросс-курсы к доллару и евро, можно будет регулировать и стоимость доллара и евро к рублю через такое соотношение. Антон Силуанов, глава Минфина России

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заметил, что оптимальный курс рубля для отечественной экономики оценивается в консенсусном мнении в 70—80 рублей. Он призвал государство как можно скорее вернуться к таким расчетам. Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что укрепляющийся рубль стал вызовом экономики.

Силуанов заявил, что России нужно стимулировать импорт для стабилизации курса рубля.

Фото и видео: YouTube / RSPP