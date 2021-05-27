Силуанов заявил, что России нужно стимулировать импорт для стабилизации курса рубля

Глава Минфина призвал обратить внимание на импорт.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов заявил, что государству нужно стимулировать импорт для стабилизации курса национальной валюты. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках своего выступления на на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

России нужно стимулировать импорт для стабилизации курса рубля. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

По мнению российского министра, текущая ситуация с западными сообщениями о возможном дефолте в России "выглядит как фарс".

Силуанов не исключил точечные настройки по снижению налогового бремени для ряда отраслей.

Фото и видео: YouTube / RSPP

