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Силуанов заявил, что России нужно стимулировать импорт для стабилизации курса рубля

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Глава Минфина призвал обратить внимание на импорт.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов заявил, что государству нужно стимулировать импорт для стабилизации курса национальной валюты. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках своего выступления на на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

России нужно стимулировать импорт для стабилизации курса рубля.

Антон Силуанов, глава Минфина РФ

По мнению российского министра, текущая ситуация с западными сообщениями о возможном дефолте в России "выглядит как фарс".

Силуанов не исключил точечные настройки по снижению налогового бремени для ряда отраслей.

Фото и видео: YouTube / RSPP
 

Теги: антон силуанов, импорт, минфин, рубль
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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