Силуанов не исключил точечные настройки по снижению налогового бремени для ряда отраслей

Глава Минфина напомнил, что инвестиции должны превышать преференции.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов не исключил точечные настройки по снижению налогового бремени для ряда приоритетных отечественных экономических отраслей. Соответствующее заявление глава профильного ведомства сделал в рамках своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

…По тем секторам экономики, которые для нас важны. Мы уже сделали такие решения по IT, по туризму. По крупным инвестициям в Министерство финансов приходят предложения по льготам. Антон Силуанов, глава Минфина России

Чиновник призвал предпринимателей вносить свои инициативы, которые Минфин готов рассматривать. Он отметил, что речь идет о решениях по конкретным объемам инвестиций, в тех случаях, когда инвестиции превышают те преференции, которые предлагаются государством. Ряд таких льгот ранее уже был принят кабинетом министров по сырьевым направлениям.

Силуанов назвал "очень сложным" будущий бюджет России.

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