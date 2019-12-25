Силуанов назвал "очень сложным" будущий бюджет России

Глава Минфина рассказал о необходимости уложиться в параметры плана.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов рассказал о том, что проектируемый федеральный бюджет России — очень сложный. Соответствующее заявление чиновник сделал перед коллегами, выступая на правительственном заседании президиума Государственного совета по вопросам строительства и ЖКХ.

Важно, что сейчас у нас действительно сложный бюджет, очень сложный бюджет. И надо уложиться в те параметры планируемого бюджета, которые мы рассматриваем сейчас в правительстве. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Министр ранее уведомил общественность о том, что общий объем расходов российского бюджета в 2022 году вырастет на 3 триллиона рублей по сравнению с имеющимся планом. Таким образом показатель увеличится до 26 трлн рублей. Бюджетный профицит должен составить 1,32 трлн руб.

Силуанов: стимулирование спроса на жилье властями провоцирует разгон цен на рынке.

Фото и видео: Kremlin.ru