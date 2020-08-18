Силуанов: стимулирование спроса на жилье властями провоцирует разгон цен на рынке

Глава Минфина оценил ситуацию с жильем в России.

Российский министр по финансам Антон Силуанов считает, что активное стимулирование спроса на жилье властями провоцирует разгон цен на рынке. Соответствующее заявление глава профильного ведомства сделал на президиуме Государственного совета при участии президента РФ Владимира Путина.

Что важно - что цены на жилье выросли. Понимаете, мы так активно стимулируем государственным спросом - ипотеки различные, программы. За 2020-2021 годы выросли на первичном рынке на 50%. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Напомним, что российский президент в рамках своей речь на ПМЭФ предложил снизить ставки по льготной ипотеке до 7%. Тогда Антон Силуанов высказал мнение, что данное решение поддержит граждан и простимулирует спрос.

Силуанов:в России не нужно "плодить" фонды для поддержки отраслей.

Фото и видео: Kremlin.ru