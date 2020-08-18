Силуанов: в России не нужно "плодить" фонды для поддержки отраслей

Глава Минфина рассказал о том, что займы может выдавать Фонд поддержки промышленности.

Российский министр по финансам Антон Силуанов считает, что в России не нужно "плодить" фонды для поддержки отраслей. Соответствующее заявление глава профильного ведомства сделал в рамках правительственного совещания при президенте Владимире Путине. По мнению чиновника, стране достаточно Фонда развития промышленности.

У нас есть такой Фонд…Туда закачали 200 млрд рублей. Сейчас эти деньги частично уже возвращаются, порядка 40 млрд рублей. Надо ли создавать при каждом министерстве такой фонд? Антон Силуанов, глава Минфина России

По словам эксперта, отечественный Фонд развития промышленности может выдавать денежные средства займов также на строительные материалы. Силуанов надеется, что власти страны примут решение "не плодить сущности". Также министр напомнил коллегам о том, что принято решение о докапитализации Фонда развития промышленности.

Силуанов рассказал о расходах бюджета в 2022 году.

Фото и видео: Kremlin.ru