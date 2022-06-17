Силуанов рассказал о расходах бюджета в 2022 году

Показатели увеличились на 3 трлн рублей по сравнению с планом.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов рассказал о расходах государственного бюджета в 2022 году. По информации от чиновника, показатель вырастет на три триллиона рублей по сравнению с имеющимся планом (до 26 трлн рублей). Соответствующие данные эксперт представил на деловом завтраке от Сбера, проведенном на полях ПМЭФ.

Мы в этом году дополнительно 3 триллиона сверх плана выделяем на такого рода решения. Это, если посмотреть бюджет, 26 триллионов расходы. Плюс к плану общий объем расходов у нас планировался 23 с небольшим триллиона рублей, сейчас будет 26 триллионов. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

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Фото и видео: ПМЭФ

