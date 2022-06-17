Чернышенко: мировой спорт является неполноценным без России

Вице-премьер РФ рассказал о том, что санкции достигли апогея.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко считает, что мировой спорт является неполноценным без России. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на дискуссионной сессии "Спорт без преград: новые сценарии и форматы", проводимой в рамках Петербургского международного экономического форума. Он прокомментировал принятые ограничения в отношении спортсменов из РФ.

Санкции - это не страшно, это стимул работать. Они сплотили, объединили людей. Ушли полутона, стало понятно, кто свой, кто чужой. Спорт столкнулся с санкциями еще в 2014 году, когда у нас украли гениальную победу. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

По словам эксперта, Запад предпринял вещи, призванные опорочить и оклеветать российскую сторону, спортсменов из РФ стали унижать и ограждать от соревнований. По мнению Чернышенко, на самом деле противники №стреляли себе в ногу". По словам спикера, сейчас ситуация достигла своего апогея. Однако чем больше будут давить международные федерации на россиян, тем они станут сильнее и крепче.

Греф назвал экспорт в текущих условиях ядом для экономики РФ, а импорт - лекарством.

Фото и видео: ПМЭФ