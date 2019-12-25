Греф назвал экспорт в текущих условиях ядом для экономики РФ, а импорт - лекарством

Глава Сбера рассказал о радикальных изменениях в экономике.

Глава Сбера Герман Греф назвал экспорт в текущих условиях ядом для отечественной экономики,, а импорт - лекарством для нее. Соответствующее заявление эксперт сделал в рамках делового завтрака, проводимого на Петербургском международном экономическом форуме. По словам специалиста, ситуация радикально изменилась в условиях западного санкционного давления.

То, что считалось главным и важнейшим - экспорт, сегодня становится ядом для экономики. Импорт, то, что всегда считалось, что нужно выталкивать из страны, становится главным лекарством. Герман Греф, глава Сбера

По мнению специалиста, сегодняшняя дискуссия от Сбера является отражением происходящих экономических процессов в стране. По информации от Грефа, за три месяца значительно изменились макроэкономические предпосылки, а также условия для ведения предпринимательской деятельности.

Решетников: экономике не следует закрываться и отказываться от глобализации.

Фото и видео: ПМЭФ

