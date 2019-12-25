Решетников: экономике не следует закрываться и отказываться от глобализации

Глава Минэкономразвития сообщил о "пасе" Минфину.

Глава российского министерства по экономическому развитию Максим Решетников считает, что отечественной экономике не следует закрываться и отказываться от глобализации. Он раскритиковал инициативу по отказу от участия страны в мировой системе ради перехода к более закрытому типу (модели) работы.

Это не очень правильная постановка вопроса. Ну да, где-то нас обманули - надо просто выстраивать свои правила в глобализации, играть по ним. Но глобализацию никто не отменяет. Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Эксперт призвал не менять объемов финансирования реализуемых национальных проектов, а также региональных программ развития инфраструктуры. Подобной информацией, по словам Решетникова, он уже делился с коллегой Антоном Силуановым. По мнению министра, он "отдал пас" Минфину РФ по дальнейшей реализации тех проектов, которые уже начаты. Эксперт полагает, что речь идет об инвестициях, вложенных в развитие страны.

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Фото и видео: ПМЭФ

