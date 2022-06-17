Греф рассказал о сценарии "труба на Восток" российской экономики

Глава Сбера рассказал о реализуемом сценарии по переориентировке экспорта продукции.

Глава Сбера Герман Греф рассказал о сценарии "труба на Восток" для российской экономики. По информации от специалиста, страна успела переориентировать уже в апреле-мае около 73% поставок по экспорту нефти в страны, которые не ввели антироссийских санкций. Данные эксперт представил на Деловом завтраке на ПМЭФ. Модератор мероприятия предложил коллегам обсудить образ экономической системы страны на горизонте до 2030 года.

Горизонт более ранний нет смысла брать. Конечно, это будут непростые годы, которые нам всем придется прожить и адаптироваться. Но 2030 год - самый рациональный, который нужно брать для построения экономических сценариев. Герман Греф, глава Сбера

Банкир пояснил, что первый сценарий реализуется на данный момент. Он условно называется "труба на Восток". Под "трубой" имеется в виду все традиционные отечественные экспортные товары. Греф подчеркнул, что фиксируются логистические трудности, дисконты.

Греф назвал главный вызов для России.

Фото и видео: ПМЭФ