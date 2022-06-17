Глава Сбера оценил способность экономики РФ трансформироваться.

Глава Сбера Герман Греф назвал главный вызов для России на фоне западного санкционного давления. По мнению эксперта, сейчас стране требуется заниматься структурной перестройкой экономической системы. Соответствующее заявление Греф сделал в рамках выступления на Деловом завтраке на полях ПМЭФ. По мнению спикера, уже к текущему моменту экономика РФ продемонстрировала невероятную гибкость и способность меняться быстрыми темпами.

Если посмотреть на структуру экономики, она поменялась за последние 20 лет, но не радикальным образом. Перед нами сейчас стоит огромный вызов в совершенно других макроэкономических предпосылках. Герман Греф, глава Сбера

Напомним, что после начала российской специальной военной операции на Украине западные страны начали вводить масштабные санкции против России. Они затронули сферы транспорта, промышленности, финансов, нефтегазовых поставок и технологий.

Решетников: экономика России "сползает" в дефляционную спираль.

Фото и видео: ПМЭФ