Решетников: экономика России "сползает" в дефляционную спираль

Глава министерства по экономическому развитию Максим Решетников заявил, что российская экономика "сползает" в дефляционную спираль. Это положение требует от правительства проведения серьезного анализа и оперативной реакции. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках своего выступления на Деловом завтраке от Сбера, проводимого на полях ПМЭФ.
Дальше вместе с Центробанком будем анализировать ситуацию и тот тренд, который коллеги задали…И как можно быстрее, потому что без дешевого кредита мы реально сейчас ситуацию можем не вытащить.
Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ
Эксперт пояснил, что процесс инфляции в стране идет уже пятую неделю подряд. Согласно майской статистике по инфляции, пересчитанной в годовые темпы, показатель составил 1,6.
Мантуров назвал эффективную цену за доллар для металлургов.
Фото и видео: ПМЭФ
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