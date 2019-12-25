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Решетников: экономика России "сползает" в дефляционную спираль
Сегодня, 10:07
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Решетников: экономика России "сползает" в дефляционную спираль

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Глава Минэкономразвития сообщил о необходимости кабмина работать над проблемой.

Глава министерства по экономическому развитию Максим Решетников заявил, что российская экономика "сползает" в дефляционную спираль. Это положение требует от правительства проведения серьезного анализа и оперативной реакции. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках своего выступления на Деловом завтраке от Сбера, проводимого на полях ПМЭФ.

Дальше вместе с Центробанком  будем анализировать ситуацию и тот тренд, который коллеги задали…И как можно быстрее, потому что без дешевого кредита мы реально сейчас ситуацию можем не вытащить.

Максим Решетников, глава Минэкономразвития РФ

Эксперт пояснил, что процесс инфляции в стране идет уже пятую неделю подряд. Согласно майской статистике по инфляции, пересчитанной в годовые темпы, показатель составил 1,6.

Мантуров назвал эффективную цену за доллар для металлургов.

Фото и видео: ПМЭФ
 

Теги: дефляция, максим решетников, минэкономразвития, экономика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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