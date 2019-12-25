Мантуров назвал эффективную цену за доллар для металлургов

В Минпромторге рассказали о "точке ноль" для экспорта продукции.

Глава российского министерства по промышленности Денис Мантуров назвал эффективную цену за доллар для металлургической отрасли экономики страны. Информацией чиновник поделился с участниками Делового завтрака Сбера, организованного на полях ПМЭФ. По мнению эксперта, уровень в 70 рублей за американский доллар является минимальным для формирования эффективной экспортной цены.

"Точка ноль" для металлургов это 70 рублей за доллар. Все, что ниже, - это уже убыток. Чего мы ждем - увеличения импорта? Увеличение импорта - это ослабление рубля, но все процессы в экономике инерционны. Денис Мантуров, глава Минпромторга РФ

Напомним, что исполнительный директор ассоциации "Русская сталь" Алексей Сентюрин уведомил правительство России о том, что металлургическая отрасль будет находиться в убытках в том случае, если власти не снизят налоги и не ослабят рубль.

Греф назвал парадоксальной ситуацию с укреплением рубля.

Фот: Правительство

