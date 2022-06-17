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Греф назвал парадоксальной ситуацию с укреплением рубля

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Глава Сбера рассказал о причинах такого положения в экономике.

Глава Сбера Герман Греф назвал парадоксальной складывающуюся ситуацию с укреплением курса рубля по отношению к американскому доллару и евро. По мнению эксперта, сейчас валюта и валютные активы оказались в стране никому не нужными. Такой информацией он поделился во время Делового завтрака на ПМЭФ.

Рубль укрепился, и этому есть свои причины. В том числе укрепление рубля повлияло на инфляцию, и то, что мы видим сейчас, - снижение ставок и возобновление кредитования экономики - это важнейший фактор придания ей устойчивости. 

Герман Греф, глава Сбера

По мнению специалиста, к укреплению рубля привел огромный профицит торгового баланса, а также резкое снижение спроса на иностранные денежные средства , резкое падение объемов зарубежных потоков. Греф добавил, что не может припомнить ситуацию, когда банки вводили отрицательные комиссии, а спроса на валютные активы не фиксировалось.

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Фото и видео: ПМЭФ

Теги: герман греф, доллар, рубль, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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