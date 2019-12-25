Глава Минфина РФ напомнил о том, что страна еще недавно "болела".

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов напомнил о голландской болезни России. По мнению чиновника, отечественная экономическая система все еще не избавилась от данного "диагноза". Соответствующее заявление сделал эксперт в рамках Делового завтрака Сбера, проводимого в рамках ПМЭФ. Он объяснил, для чего необходимы бюджетные принципы и правила.

Сейчас только ограничения по импорту, курс крепкий, по идее, импорт должен идти. У нас только пока цепочки логистические еще не выстроены, но они выстроятся - и мы опять "заболеем". Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Напомним, что голландской болезнью называют снижение эффективности экономики из-за большого объема экспорта сырьевых ресурсов. По словам Антона Силуанова, Россия недавно переболела этими симптомами и уже тогда правительство говорило о необходимости лечения. Бюджетные правила помогут оздоровить систему.

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Фото и видео: ПМЭФ