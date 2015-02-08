Вице-премьер РФ рассказал об угасании тренда по переходу на возобновляемые источники энергии.

Александр Новак заявил, что хайп вокруг зеленой повестки прошел. Соответствующее заявление сделал российский вице-премьер, выступая на "Мировой рынок нефти и газа: сегодня и завтра", проводимой в рамках Петербургского международного экономического форума. Чиновник считает, что активность тренда спала даже среди представителей крупнейших мировых энергетических компаний, которые больше не идут на поводу у западных "зеленых" политиков и инвестиционных фондов.

Интересная аналитика появилась в последнее время относительно того, что тот хайп, который был еще год назад по этой теме, он как-то прошел. Инвестиции, естественно, продолжаются в возобновляемые источники энергии, этот тренд будет. Александр Новак, вице-премьер РФ

По мнению Новака, Запад заставляет эти компании снижать финансирование традиционной энергетики, а также больше вкладываться в финансовом плане в возобновляемые источники энергии, включая водород. По мнению российского специалиста, энергетический рынок проходит через трансформацию. Он считает очевидным поворот вектора по инвестициям, ESG-проектам, задачам.

Миллер заявил, что газ по "Северному потоку - 2" можно начать поставлять хоть сейчас.

Фото и видео: ПМЭФ

