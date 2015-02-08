Миллер заявил, что газ по "Северному потоку - 2" можно начать поставлять хоть сейчас

Глава "Газпрома" пояснил, куда направляются мощности одной из ниток трубопровода.

Глава российской энергетической компании "Газпром" Алексей Миллер заявил, что газ по трубопроводу "Северный поток - 2" можно начать поставлять на территорию Германии хоть сейчас. По словам эксперта, обе нитки газопровода находятся под давлением. Соответствующей информацией спикер поделился с участниками сессии "Мировой рынок нефти и газа: сегодня и завтра", проводимой в рамках Петербургского международного экономического форума.

Нас просили построить, инвестированы огромные просто средства, и когда все построили, вы знаете "Северный поток - 2", две нитки находятся под давлением. Алексей Миллер, глава "Газпрома"

Эксперт напомнил, что газ не был запущен по проекту из-за того, что "Северный поток - 2" власти ФРг не успели сертифицировать. Алексей Миллер задал вопрос о том, как бизнес вообще может доверять по вопросу вложения своих денег в крупные инвестиционные проекты. На текущий момент мощности по одной нитке газопровода переориентированы на газоснабжение Северо-Западной части страны. Чиновник уточнил, что губернаторы СЗФО отметили возможность вести газификацию еще более высокими темпами.

Миллер назвал Россию энергетической стабильностью.

Фото и видео: ПМЭФ

