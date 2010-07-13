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Миллер назвал Россию энергетической стабильностью
Сегодня, 15:59
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Миллер назвал Россию энергетической стабильностью

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По его словам, в газовой отрасли ожидается масштабная работа на ближайшие пять лет.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал Россию энергетической стабильностью для себя и друзей. Об этом он заявил на выступлении в рамках ПМЭФ.

По словам Миллера, пессимистический прогноз роста мирового потребления газа составит более 370 млрд кубометров. Он добавил, что в газовой отрасли ожидается масштабная работа на ближайшие пять лет. Глава компании уверен, что планы Евросоюза отказаться в перспективе от российского газа не помешают этим планам.

Россия - это энергетическая стабильность и поставщик энергетической стабильности для своих друзей.

Алексей Миллер, глава "Газпрома"

Ранее Миллер рассказал, кто ответственен за высокие цены на газ.

Фото: ПМЭФ

Теги: алексей миллер, газпром, россия, энергетика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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