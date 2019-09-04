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Глава "Газпрома" рассказал, кто ответственен за высокие цены на газ

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Алексей Миллер напомнил о том, что "спасибо" следует сказать Европе и Западу.

Глава "Газпрома" рассказал, кто ответственен за высокие цены на газ. Соответствующей информацией Алексей Миллер поделился с участниками Петербургского международного форума, выступая на сессии "Мировой рынок нефти и газа: сегодня и завтра". По мнению эксперта, "огромное спасибо" за сложившуюся ситуации требуется говорить европейским регуляторам.

Мы с вами свидетели ценовых шоков. Мы стали свидетелями сверхвысокой волатильности на сырьевых рынках и очень высокой инфляции. Но все это началось не вчера, не сегодня.

Алексей Миллер, глава "Газпрома"

Напомним, что юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Петербурге с 15 по 18 июня.

Силуанов: доходы бюджета, в частности от нефти и газа, сейчас тратятся на расходы.

Фото и видео: ПМЭФ

Теги: алексей миллер, газ, газпром, рост цен, энергетика
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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