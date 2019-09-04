Силуанов: доходы бюджета, в частности от нефти и газа, сейчас тратятся на расходы

Глава Минфина РФ рассказал о том, что данное явление для страны должно быть временным.

Глава российского министерства по финансам Антон Силуанов рассказал о том, что доходы федерального бюджета, в частности от нефтяных и газовых поставок, а также внутренней экономической системы, сейчас тратятся на расходы страны. По мнению специалиста, как временное явление данный процесс допустим. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире телеканала "Россия-24", выступая на полях Петербургского международного экономического форума.

Сегодня мы все доходы, которые поступают от нефти и газа, и от экономики внутренней тратим на расходы. Может ли такое дальше продолжаться? Считаю, что это как временное явление. Антон Силуанов, глава Минфина России

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