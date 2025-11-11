Минфин не поддержал законопроект о налоге на сверхприбыль банков

Алексей Сазанов напомнил, что ЦБ также не поддержал законопроект.

Российское министерство по финансам не поддерживает законопроект о введении налога на сверхприбыль банков. Соответствующее заявление сделал заместитель главы профильного ведомства из федерального правительства Алексей Сазанов, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. По мнению чиновника, следует убрать предложение, внесенное на рассмотрение группой депутатов диз фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с Сергеем Мироновым. Речь идет о том, что законопроектом парламентарии хотели ввести налог разового характера на "сверхприбыль" банков - в размере десяти процентов. Таким образом авторы надеялись привлечь в федеральный бюджет дополнительные доходы на сумму порядка 200 миллиардов рублей.

Минфин - командный игрок. Центробанк не поддерживает эту инициативу и, соответственно, Минфин также разделяет эту позицию ЦБ Алексей Сазанов, эксперт

Напомним, что в конце сентября глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что такие налоги на "сверхприбыль" приведут к тому, что снизится потенциал, а возможно, и кредитование экономической системы страны, поскольку они изымают капитал у банков. Под "сверхприбылью" банка в законопроекте понимается превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год, а также прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год.

Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации